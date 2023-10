Baldur's Gate 3: nessun rinvio su Xbox Series X|S, è ancora previsto per il 2023

Fortunatamente i piani non sono cambiati , almeno stando quanto affermato dal publishing director di Larian Studios con un post su X | Twitter alquanto stizzito, rivolto a dei non meglio precisato utenti con "33mila follower" che starebbero affermando il contrario.

Dopo il successo riscosso su PC e PS5, Larian Studios sta concentrando parte dei suoi sforzi nel supporto post-lancio e parte sugli ultimi ritocchi della versione Xbox Series X|S. Tuttavia sono ormai settimane che lo studio non offre aggiornamenti in merito e con il 2023 quasi agli sgoccioli sono comprensibili delle preoccupazioni per un possibile rinvio.

Micheal Douse di Larian Studios ha confermato che il lancio della versione Xbox Series X|S di Baldur's Gate 3 è ancora previsto entro la fine del 2023 . Non ci saranno ritardi sulla tabella di marcia dunque, anche se per il momento manca ancora una data di uscita precisa.

Presto novità sulla data di uscita?

A fine agosto Larian Studios aveva affermato che la versione Xbox Series X|S è in "buono stato" e che il lancio era in programma tra settembre e novembre. Di conseguenza è lecito aspettarsi novità in merito, in particolare una data di uscita precisa, nel giro di poche settimane. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.

Nel frattempo poche settimane fa è stato pubblicato l'Hotfix 9 su PC e PS5 di Baldur's Gate 3, che porta molte correzioni e diverse novità.