Marvel's Spider-Man 2: lo spettacolare spot sulla Sphere di Las Vegas promuove il lancio su PS5

Per festeggiare e promuovere il lancio di Marvel's Spider-Man 2 su PS5, ieri sera Sony ha proiettato uno spot promozionale sulla gigantesca Sphere di Las Vegas, un'arena per l'intrattenimento innovativa e caratterizzata da una cupola sferica composta da schermi LED su cui possono essere proiettati video di vario genere, inclusi, per l'appunto, spot pubblicitari.

Sony quando si tratta di promuovere l'ecosistema PlayStation non bada a spese e gli piace fare le cose in grande. Sempre rimanendo in tema Marvel's Spider-Man 2 ieri abbiamo parlato sulle nostre pagine del camion sospeso sorretto da delle ragnatele apparso a Sidney, mentre sicuramente ricorderete delle PS5 giganti apparse a inizio anno nelle maggiori città del mondo, Roma inclusa, o, ancora, la statua di Aloy a Firenze per festeggiare il lancio di Horizon Forbidden West.