Saturnalia: annunciata la data di uscita su Steam dell'horror italiano ambientato in Sardegna

Con il debutto su Steam, inoltre, arriveranno anche una serie di novità , tra cui obiettivi, salvataggi cloud, la modalità foto, filtri, funzioni di accessibilità e la visuale in prima persona. Tra l'altro sulla piattaforma è già disponibile una demo gratuita, che permette di provare il titolo e parte di queste novità in arrivo. Potrete raggiungere la pagina Steam di Saturnalia a questo indirizzo .

Considerando l'avversione di molti giocatori verso l'Epic Games Store, dove il gioco è stato un'esclusiva per circa un anno e gratuito alla pubblicazione, si tratta fondamentalmente di un "secondo lancio su PC" per Saturnalia, che ricordiamo essere disponibile anche su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Il team italiano di Santa Ragione ha annunciato con un trailer la data di uscita della versione PC per Steam di Saturnalia . L'avventura horror in terza persona ambientata in Sardegna debutterà sullo store di Valve l' 8 novembre 2023 .

Per chi non lo conoscesse, Saturnalia è un'avventura horror in terza persona con elementi roguelite e una storia dinamica e mutevole. Il gioco è ambientato in un villaggio isolato della Sardegna dove si svolgono oscuri rituali e le persone scompaiono durante il solstizio di inverno.

Nei panni di un gruppo di persone intente a far luce sul mistero dietro a queste sparizioni, il nostro compito sarà farci coraggio ed esplorare in lungo e largo questo oscuro paesino, che muterà forma ogni volta che tutti i personaggi muoiono, rendendo ogni tentativo diverso dal precedente. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Saturnalia.