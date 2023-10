Marvel's Spider-Man 2, un camion sospeso a Sidney per celebrare il lancio su PS5

Marvel's Spider-Man 2 debutta oggi nei negozi di tutto il mondo e Sony ha pensato bene di celebrare il lancio australiano crendo l'installazione di un camion sospeso a mezz'aria in quel di Sidney.

Dopo i cartelloni 3D, Marvel's Spider-Man 2 rivive dunque nella ricostruzione di una scena iconica per la serie, quando l'eroe usa le sue ragnatele per fermare un camion in corsa prima che possa nuocere ai passanti.