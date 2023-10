Marvel's Spider-Man 2 pubblicizzato sui cartelloni 3D, anche a Roma

Marvel's Spider-Man 2 è attualmente il titolo di punta di PlayStation, e Sony ha pensato bene di pubblicizzarlo sui cartelloni 3D di tutto il mondo; anche a Roma, come mostra il video qui sotto.

La casa giapponese non è nuova a questo tipo di promozione, del resto ricorderete senz'altro le installazioni realizzate in Italia per celebrare il lancio di God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West.