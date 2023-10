Detective Pikachu: Il ritorno ancora primo nelle classifiche giapponesi, Nintendo Switch domina

Arrivano da Famitsu le nuove classifiche giapponesi relative alle vendite hardware e software nel Sol Levante ma cambia poco rispetto alla settimana precedente, con Detective Pikachu: Il ritorno ancora in prima posizione e Nintendo Switch che di fatto domina entrambe le chart.

Non ci sono state uscite di enorme calibro nella settimana in questione, almeno per quanto riguarda i gusti standard del pubblico nipponico, dunque la top ten software non stupisce più di tanto, mostrando ancora una volta Detective Pikachu: Il ritorno in vetta, seguito da Pikmin 4 e poi The Game of Life for Nintendo Switch.

Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti in Giappone dal 9 al 15 ottobre 2023: