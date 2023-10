PS5 Slim: presunta data d'uscita e bundle con Marvel's Spider-Man 2 svelati da una fuga di notizie

L'insider billbil-kun, considerato attendibilissimo visto l'alto numero di soffiate rivelatesi corrette, ha riportato quella che dovrebbe essere la data d'uscita ufficiale di PS5 Slim: il 10 novembre 2023. La data fa riferimento agli Stati Uniti, ma è probabile che corrisponda anche negli altri territori, pur non essendo impossibili degli scarti minimi.

Interessante il fatto che billbil-kun ha appreso l'informazione relativamente a un bundle di PS5 Slim con Marvel's Spider-Man 2, che in realtà dovrebbe essere lanciato l'8 novembre 2023 e dovrebbe costare 559,99 dollari, ossia quanto gli attuali bundle della console standard. Sostanzialmente il bundle potrebbe uscire due giorni prima del modello liscio.

Considerate che si tratta di informazioni non confermate, quindi vanno prese in quanto tali e non date per assodate, pur provenendo da una fonte di comprovata affidabilità.