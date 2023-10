Marvel's Spider-Man 2, 5 cose da sapere sulla nuova esclusiva PS5

Marvel's Spider-Man 2 è il gioco che i fan dell'Arrampicamuri stavano aspettando. Pur non innovando particolarmente la formula collaudata, Insomniac Games ha perfezionato un'esperienza supereroistica senza eguali, lavorando su una storia appassionante che vede i due Spider-Man, Peter Parker e Miles Morales, fare i conti con Kraven il cacciatore e affrontare vecchi e nuovi nemici nella sempreverde Grande Mela. Tutto questo dovreste già saperlo, se avete letto la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2 . Se invece vi state avvicinando per la prima volta all'Uomo Ragno di questo universo videoludico, abbiamo preparato una piccola guida che potrebbe esservi utile per orientarvi meglio: ecco 5 cose da sapere su Marvel's Spider-Man 2 prima di cominciare una nuova partita.

Se volete imbarcarvi in questa grande epopea supereroistica, dovrete recuperare Marvel's Spider-Man (Remastered) con il DLC La città che non dorme mai e poi Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che fa da intermezzo tra i due giochi principali, ma non è un semplice spin-off, quanto un capitolo importantissimo della storia che prosegue in Marvel's Spider-Man 2. Potrebbero servire alcune ore per completare le avventure in quest'ordine ma, credeteci, ne varrà la pena.

In realtà non c'è bisogno che giochiate a niente: all'inizio della partita potrete riprodurre un video con un comodo riassunto delle puntate precedenti che vi darà una minima infarinatura prima che cominci la nuova avventura. Noi, però, vi consigliamo di recuperare i precedenti titoli di Insomniac perché la narrativa lavora di fino sui personaggi e sui dialoghi, perciò la storia di Marvel's Spider-Man 2 potrebbe avere un impatto diverso a seconda della vostra confidenza con questo universo. Se proprio siete curiosi di saperne di più, abbiamo preparato anche noi un riassunto che potete leggere a questo indirizzo .

L'immaginario Marvel è tuttavia così iconico che Insomniac non ha potuto fare a meno di ispirarsi ai fumetti, ai film e ai cartoni animati per riscrivere le storie di personaggi come il Dottor Octopus, Venom o l'affascinante Mary Jane Watson, oppure lo stesso Miles Morales che acquisisce i poteri nel corso della serie videoludica e diventa il secondo Uomo Ragno. Questo personaggio, creato solo nel 2011 da Brian Michael Bendis e Sara Pichelli, è diventato veramente famoso coi lungometraggi Spider-Man: Un nuovo universo e il recente Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Anche in questo caso non c'è bisogno di nessuna conoscenza pregressa. Tanto Spider-Man immaginiamo che lo conosciate tutti: lo ha dato per scontato anche Insomniac, che ha fatto cominciare la storia senza ripassare dalle origini dell'Arrampicamuri. All'inizio di Marvel's Spider-Man sono passati otto anni da quando Peter Parker ha ottenuto i superpoteri e ha cominciato a combattere il crimine. Ha già affrontato molti nemici, come Shocker e Scorpion, mentre altri devono ancora rivelarsi. La storia, insomma, è molto diversa da quella dei film con Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, nonché rispetto ai fumetti cominciati nel lontano 1962 per mano di Steve Ditko e Stan Lee.

Marvel's Spider-Man 2, così come i titoli che l'hanno preceduto, è un' avventura in terza persona in cui il giocatore controlla i due Spider-Man e, occasionalmente, qualche altro personaggio secondario. La storia si divide in missioni principali e secondarie, ma ci sono tantissime attività opzionali progettate per mettere alla prova i riflessi, l'astuzia e la concentrazione del giocatore: stimiamo che per completare il gioco al 100% servano più di 30 ore a difficoltà predefinita, di cui una ventina solo per la campagna principale. Le missioni secondarie servono infatti ad aumentare il livello degli eroi, che così imparano nuove abilità, e a sbloccare i tantissimi costumi con cui è possibile cambiare il look del personaggio a schermo.

Quali sono le principali novità?

New York adesso è così grande che servono le ali per volare

Rispondiamo soprattutto ai giocatori che hanno completato i titoli precedenti e che comprenderanno la portata delle aggiunte al gameplay. In primo luogo, adesso si controllano a turno entrambi gli Spider-Man: nella campagna principale è il gioco a decidere quale personaggio interpreteremo, ma nei momenti di libertà tra una missione e l'altra potremo passare da uno all'altro quasi immediatamente. New York è stata ampliata con l'aggiunta di una nuova mappa che praticamente raddoppia l'area esplorabile: adesso è possibile visitare zone come Astoria o Brooklyn, dove troveremo un luna park, la Brooklyn Visions High e la casa di Zia May. Per questo motivo, i due Spider-Man possono ora estrarre le ali a mezz'aria per planare e sfruttare le gallerie di vento per spostarsi velocemente per la Grande Mela: una volta sbloccato il viaggio rapido in un quartiere, il caricamento dura un batter d'occhio.

Per quanto riguarda il sistema di combattimento, ora sia Peter che Miles possono impostare fino a quattro mosse speciali con relativi tempi di ricarica e potenziarsi spendendo i punti abilità in tre alberi: uno per Peter, uno per Miles e uno condiviso. Nel corso della storia, i due eroi apprendono nuovi poteri che aumentano la varietà di situazioni. Ora è inoltre possibile parare i colpi dei nemici, una manovra che premia il tempismo e apre nuove finestre di opportunità.