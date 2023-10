Xbox Game Pass: Diablo 4 e NBA 2K24 in prova gratis questo fine settimana

Sparisce Xbox Live Gold ma rimane l'iniziativa Free Play Days di Microsoft, che questa settimana di dimostra anche particolarmente interessante, con la possibilità di effettuare una prova gratis di Diablo 4 e NBA 2K24, insieme ad altri due titoli.

Anzi, Diablo 4 in particolare è gratis per tutti su Xbox questo fine settimana, anche se privi di un qualsiasi abbonamento al servizio Microsoft, consentendo in quest'ultimo caso di provare il gioco per 10 ore in totale, mentre per gli utenti Xbox Game Pass il limite è stabilito solo in base ai giorni di utilizzo, con la trial che è attiva da oggi alle ore 9:00 ed è utilizzabile liberamente fino al 22 ottobre.