EA Sports FC 24: le migliori formazioni e tattiche personalizzate

In EA Sports FC 24 la bravura del giocatore è importante, ma senza la giusta formazione non andrete molto lontano. In questa guida vi spiegheremo quali sono, a nostro avviso, i migliori moduli e tattiche personalizzate per i vostri team, in particolare per Ultimate Team.

Per costruire la squadra perfetta e decidere quali acquisti fare, il primo passo è stabilire quale modulo di gioco e quali strategie fanno al proprio caso. Una volta fatto, sarà sicuramente più semplice intuire le possibili lacune della nostra rosa, come rinforzarla e quali calciatori potrebbero migliorare il nostro rendimento in partita.

Di seguito abbiamo elencato alcune delle formazioni migliori con annessi parametri personalizzati e le istruzioni da impartire ai giocatori che potrete usare come base. È importantissimo infatti sperimentare in prima persona varie configurazioni, in modo da trovare il giusto equilibro.

Se vi servono ulteriori consigli, sulle nostre pagine trovate la guida alle migliori Carte da evolvere e le Evoluzioni di Ultimate Team, le migliori impostazioni per controller e per la telecamera e dei migliori calciatori giovani per la carriera.