EA Sports FC 24: guida alle migliori impostazioni per controller e di gioco

Anche quest'anno abbiamo a disposizione un gran numero di parametri da modificare, incluse alcune novità come come la "Difesa Avanzata" e i "Passaggi Precisi" e vale assolutamente la pena perdere qualche ora nei menu di gioco per smanettare con tutte le opzioni a disposizione per migliorare la nostra efficienza in campo.

In questa guida di EA Sports FC 24 vi spiegheremo quali sono a nostro avviso la configurazione generalmente migliore per quanto riguarda le impostazioni di gioco / controller dell'ultimo capitolo della serie calcistica di Electronic Arts.

Impostazioni di gioco e controller consigliate per EA Sports FC 24

La Configurazione Competitiva è la scelta migliore se giocate sia in modalità online che offline

Di seguito trovate l'elenco di impostazioni raccomandate da noi per EA Sports FC 24 con alcune spiegazioni su come influiscono alcuni dei parametri più importanti laddove necessario. In ogni caso, sia che siate dei veterani o dei giocatori in erba, il consiglio è prendervi qualche ora per sperimentare voi stessi le varie impostazioni offerte dal gioco in modo da individuare la configurazione migliore in base ai vostri gusti.

In linea di massima ci sono molti parametri che vi suggeriamo di lasciare inalterati rispetto a quelli di default proposti dal gioco, mentre per quanto riguarda passaggi, cross e filtranti non c'è un'opzione migliore in senso assoluto tra "Semi", "Assistito" o "Manuale": in linea di massima noi preferiamo e consigliamo quelle assistite, ma i giocatori più esperti e abili potrebbero optare per quelle manuali per ottenere una precisione maggiore.

Configurazione: Competitiva

La Configurazione Competitiva impone alcune restrizioni disattivando opzioni come tiri automatici, passaggi assistiti e aiuti per la gestione della difesa, che al contrario possiamo modificare liberamente in quella Personalizzata. Allora perché ve la consigliamo? Molto semplicemente perché è obbligatoria per le modalità online di EA Sports FC 24 (come Ultimate Team Rivals, Stagioni Online e Stagioni Co-Op e nelle amichevole online), dunque tanto vale attivarla come quelle predefinita in modo da non trovarvi spaesati quando giocate in multiplayer.

Aiuto Tiro: Assistito

Finalizzazione a Tempo: Sì

La Finalizzazione a Tempo si tratta di una meccanica essenziale di EA Sports FC 24, così come nei precedenti giochi della serie, che vi consigliamo di tenere sempre attiva. Premendo una seconda volta il tasto del tiro nel momento in cui il calciatore sta per colpire la palla, a seconda del tempismo il risultato sarà un tiro più potente e preciso e quindi con maggiori probabilità di segnare una rete. Se siete giocatori in erba avrete bisogno di un po' di pratica per padroneggiarla come si deve, ma una volta fatto non tornerete più indietro.

Aiuto passaggio filtrante : Semi

: Semi Passaggio filtrante alto : Semi

: Semi Aiuto passaggi rasoterra : Assistito

: Assistito Aiuto cross : Assistito

: Assistito Aiuto passaggio alto: Assistito

Blocca ricevitore passaggio: Tardi

La nostra raccomandazione per l'opzione Blocca ricevitore passaggio è di mantenere il valore predefinito, cioè "Tardi". In questo modo il giocatore che andrà a ricevere un passaggio sarà scelto il più tardi possibile e avrete quindi una breve ma utilissima finestra di tempo per cambiare la direzione se necessario.

Sensibilità passaggi precisi: Normale

Si tratta di una nuova opzione che fa il suo debutto in EA Sports FC 24 assieme all'omonima meccanica che si attiva con R1 + Triangolo | RB + Y | R + X per i passaggi rasoterra e con R1 + Quadrato | RB + X | R + Y per quelli alti. Per nostra esperienza settare questa opzione su Normale rende più facile gestire questa tipologia di passaggi.

Aiuto rinvio: Direzionale

Difesa: Difesa tattica

Una delle novità introdotte in EA Sports FC 24 è la "Difesa Avanzata", che modifica la configurazione dei comandi in fase di difesa lasciando maggiore libertà al giocare sulla scelta dell'azione difensiva da compiere. Richiede sicuramente molta pratica per essere padroneggiata e siamo certi che i giocatori più abili sapranno trarne vantaggio, tuttavia a nostro avviso non sempre il risultato è migliore rispetto alla classica "Difesa Tattica", più assistita e immediata da utilizzare, che dunque vi consigliamo in linea di massima.

Aiuto intercettazione passaggi : Sì

: Sì Cambio automatico : Solo su palle alte e vaganti

: Solo su palle alte e vaganti Aiuto movimento cambio automatico : Limitato

: Limitato Cambio con la levetta destra : Classica

: Classica Riferimento cambio con la levetta destra : In base al giocatore

: In base al giocatore Sensibilità cambio con la levetta destra : 4 - 6 (4 è di Default, provate e scegliete il parametro con cui vi trovate meglio)

: 4 - 6 (4 è di Default, provate e scegliete il parametro con cui vi trovate meglio) Cambio prossimo giocatore: Classico

Aggancia giocatore: Sì

"Aggancia giocatore" è una meccanica avanzata che permette di selezionare quale giocatore controllare premendo L + R. Richiede tempo e pratica per essere padroneggiata, ma considerando che potrete scegliere liberamente se e quando utilizzarla vale sicuramente lasciare questa opzione attiva. Male non fa.

Cambio Icona: Sì

Una volta attiva, premendo lo stick analogico destro durante le fasi difensive appariranno le icone di cambio giocatore e potrete selezionare il calciatore da controllare utilizzando il medesimo analogico. Altra meccanica che richiede pratica, ma che potrebbe rivelarsi estremamente utile in determinate circostanze.

Dribbling orbitale: Sì

Il Dribbling orbitale è un'altra delle novità di EA Sports FC 24 e permette di muovere il giocatore intorno alla palla senza toccarla premendo L1 + L2 | LB + LT | L + ZL. Anche in questo caso è una meccanica che va padroneggiata. Ammettiamo di non averla trovata così indispensabile, ma lasciarla attiva non vi costa nulla e anzi è un incentivo per fare pratica.

Aiuto parate : Assistito

: Assistito Scatto analogico : No

: No Effetto grilletto (solo su PS5) : No (non offre nessun vantaggio pratico e anzi potrebbe distrarvi durante l'azione)

: No (non offre nessun vantaggio pratico e anzi potrebbe distrarvi durante l'azione) Feedback vibrazioni utente: A piacere

Se avete trovato questa guida utile, date uno sguardo anche a quella alle Evoluzioni e alle migliori carte da evolvere nell'Ultimate Team di EA Sports FC 24.