EA Sports FC 24: la guida completa alle Evoluzioni e alle migliori carte da evolvere

EA Sports FC 24 arriva ufficialmente oggi nei negozi di tutto il mondo, ma grazie all'esistenza dell'accesso anticipato fornito dalla Ultimate Edition la stagione del nuovo calcistico della casa canadese è già iniziata da qualche giorno, mentre sono centinaia di migliaia i giocatori che hanno cominciato a esplorare le novità dell'edizione di quest'anno, che vi abbiamo raccontato nella recensione di EA Sports FC 24 . In tempo per il lancio e con l'obiettivo di aiutarvi a sfruttare al meglio una delle principali innovazioni di Ultimate Team, abbiamo pensato di comporre questa guida alle Evoluzioni per mettere nero su bianco tutto quello che c'è da sapere su questa funzionalità.

Ogni Evoluzione ha dei requisiti abbastanza stringenti e buona parte del lavoro del giocatore sarà quello di individuare la carta in assoluto più adatta a ciascuna di esse, anche se raggiungendo la schermata "Club" nel menù principale di Ultimate Team e la successiva sezione "Evoluzioni", ogni processo di crescita è inserito con grande chiarezza e permette anche di avere un'anteprima dei progressi che il nostro calciatore accumulerà ad ogni sfida superata. C'è da dire che, almeno allo stato attuale, le Evoluzioni non permettono di trasformare una carta "fodder" (ovvero buona solo per qualche SCR) in un vero campione, tuttavia quelle disponibili al momento si rivelano preziosissime per migliorare le statistiche di quei giocatori a basso budget che hanno un valore overall contenuto, ma che in campo possono dimostrarsi decisivi in questa fase preliminare di Ultimate Team.

Protagoniste assolute delle novità che l'edizione di quest'anno ha portato con sé, le Evoluzioni sono un nuovo strumento a disposizione di tutti i giocatori, in grado di garantire una libertà senza precedenti nel processo di costruzione di una rosa Ultimate Team. In passato, tutte le carte erano presenti nel database di EA Sports con delle versioni predefinite, impossibili da personalizzare, e la community doveva necessariamente sottostare alle decisioni degli sviluppatori, che sceglievano in autonomia quando e se pubblicare nuove versioni di un determinato calciatore. In EA Sports FC 24, gli allenatori potranno modificare attraverso le Evoluzioni le loro carte di Ultimate Team, migliorandone gli attributi con upgrade permanenti che potranno essere sbloccati semplicemente giocando una partita, attraverso delle semplici sfide di gameplay.

Le Evoluzioni hanno tutte un tempo limite e alcune di esse verranno probabilmente sostituite da nuovi processi di crescita nel giro di qualche settimana, ma abbiamo pensato di inserire tutte quelle attualmente disponibili nel gioco, mentre nel paragrafo successivo le commenteremo cercando di individuare come possono essere utilizzate al meglio e le carte più adatte per ciascuna di esse. Ecco, di seguito, le 6 Evoluzioni accessibili in questo momento:

I migliori giocatori da evolvere

Evoluzione Founder

Questa Evoluzione è la più interessante tra quelle gratuite, dato che ha le potenzialità di migliorare con interventi mirati le statistiche della vostra punta di riferimento, quella che vi accompagnerà nelle prime partite Rivals e Champions della nuova stagione. I requisiti non sono molto vincolanti, parliamo di un attaccante con una valutazione massima di 83, ma il fatto di poter scegliere una carta con una Velocità di 91 e con un Fisico di 85 rende straordinariamente preziosi i piccoli upgrade che l'Evoluzione garantisce, come il +3 a Velocità, il +3 a Tiro e, soprattutto, la stella aggiuntiva al Piede debole.

Giocatori consigliati Premier League: Darwin Núñez (82 > 84), Kai Havertz (82 > 84), Arnaut Danjuma (81 > 83).

Giocatori consigliati Serie A: Dušan Vlahović (83 > 85), Boulaye Dia (82 > 84), Duván Zapata (81 > 83).

Giocatori consigliati Ligue 1: Alexandre Lacazette (83 > 85), Jonathan David (81 > 83).

Giocatori consigliati LaLiga: Álvaro Morata (83 > 85), Gerard Moreno (83 > 85).

Giocatori consigliati Bundesliga: Patrik Schick (83 > 85), Timo Werner (82 > 84).

Ala inesauribile

L'unica Evoluzione a pagamento, Ala inesauribile, è senza dubbio la più efficace, considerati i pesanti bonus che garantisce a molte delle statistiche che sono cruciali per un esterno d'attacco. In media, attraverso i suoi tanti upgrade, l'Evoluzione garantisce un solidissimo +6 alla valutazione di una carta, ma a causa dei suoi requisiti particolari (come il 79 di overall massimo) sono davvero pochi i giocatori per cui vale la pena spendere i cinquanta mila crediti necessari ad acquistarla. A fronte di questa cifra, l'ala evoluta è spesso non all'altezza delle altre in circolazione, quindi il nostro consiglio è quello di prendere in considerazione di farla solo se si hanno tanti crediti da parte e se si è in possesso di Ansu Fati, sul quale la sfida sembra ricamata su misura.

Giocatori consigliati Premier League: Ansu Fati (78 > 84), Ivan Perišić (79 > 85).

Giocatori consigliati Serie A: Jesper Karlsson (77 > 83).

Non vediamo l'ora di scoprire le nuove Evoluzioni che EA Sports pubblicherà nelle prossime settimane

Guardiano veloce

Avete un difensore con delle buone capacità difensive, ma con dei valori di Velocità che lo rendono semplicemente impossibile da schierare davanti al portiere? L'Evoluzione Guardiano veloce promette di regalare un gustosissimo +15 alle capacità di corsa di un difensore, insieme ad un discreto pacchetto di upgrade che toccano i passaggi, la difesa, e anche il fisico. Sul piano dell'overall parliamo di un progresso di appena due punti, ma vi assicuriamo che da sola l'Evoluzione può trasformare un lento ranocchio in un rapido principe difensivo.

Giocatori consigliati Premier League: Ben Davies (77 > 79).

Giocatori consigliati Serie A: Martínez Quarta (77 > 79), Danilo D'Ambrosio (77 > 79).

Giocatori consigliati Ligue 1: Samuel Umtiti (79 > 81).

Giocatori consigliati Bundesliga: Marcel Halstenberg (76 > 78)

Giocatori consigliati LaLiga: Aritz Elustondo (80 > 82).

Ti diamo il benvenuto alle evoluzioni

Questa evoluzione ha come unico scopo quello di permettervi di cominciare a sperimentare con la nuova feature, dato che a fronte di requisiti molto larghi (nessun vincolo sul ruolo, statistiche elevate) offre in cambio un miglioramento minimo, incarnato da un semplice +1 ai valori di Fisico, Passaggio, Velocità e Dribbling. Proprio per questo motivo non esistono carte più o meno adatte all'Evoluzione, per questo vi consigliamo di utilizzarla con uno dei giocatori della vostra rosa, solo per familiarizzare col suo funzionamento. Assorbire in prima persona le meccaniche delle Evoluzioni si rivelerà utilissimo, in un secondo momento.

Le Evoluzioni future potrebbero andare a modificare le performance dei grandi campioni del database

Aggiornamento dorato Pt.1 & Pt.2

Questa coppia di Evoluzioni, estremamente suggestiva, ha come unico scopo quello di rendere assolutamente giocabile un calciatore bronzo, uno di quelli che solitamente si scartano in qualche Sfida Creazione Rosa di poco valore. Completandole in combinazione, la valutazione della carta bronzo selezionata può decollare arrivando a valori ben superiori all'80, ritagliandosi un posto d'eccezione in quasi tutte le rose di inizio stagione. La categoria dei giocatori bronzo è sconfinata per questo non abbiamo particolari consigli in merito, ma vi raccomandiamo di scegliere un atleta dotato già di un buon valore a velocità, dato che tutto il processo d'evoluzione garantisce un upgrade minimo a questa statistica.