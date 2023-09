XDefiant, nuova beta pubblica su PC: ecco data e orario dei test

XDefiant sarà protagonista a breve di una nuova beta pubblica, e Ubisoft ha annunciato data e orario dei test: si svolgeranno esclusivamente su PC domani, 28 settembre, dalle 21.00 alle 3.00, ed è già possibile effettuare il preload del client.

Stando alle dichiarazioni del team di sviluppo, XDefiant non vuole eliminare Call of Duty, bensì vuole pensare fuori dagli schemi ed è probabilmente anche per questo motivo che la casa giapponese sta organizzando sessioni di test così numerose.

La beta consentirà di raccogliere dati essenziali per poter introdurre nuove funzionalità e configurazioni nel corso dell'anno, nonché di analizzare il feedback fornito per l'occasione dagli utenti, che dovranno tuttavia firmare un NDA per poter partecipare.