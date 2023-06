XDefiant non vuole 'eliminare Call of Duty', vuole 'pensare fuori dagli schemi'

XDefiant è un nuovo promettente sparatutto di Ubisoft, che ovviamente si aggiunge alla lunga lista di giochi di questo genere. È quindi facile confrontarlo con il più famoso, ovvero Call of Duty, con alcuni giocatori che addirittura affermano che l'opera della compagnia francese potrebbe "eliminare Call of Duty". In realtà, però, al Produttore Esecutivo Mark Rubin l'idea non piace.

Come potete vedere nel tweet qui sopra, un utente di Twitter ha scritto: "Mi sto proprio divertendo con la beta di XDefiant. È molto divertente. Qualcun'altro ci sta giocando? Mark Rubin per favore allunga la fase di prova oltre il weekend. Vorrei solo che le persone smettessero di riferirsi al gioco come al 'killer di Call of Duty'." Rubin ha quindi semplicemente scritto: "Pure io", in riferimento all'ultima frase del giocatore.

Va anche notato che Rubin era Produttore Esecutivo anche del franchise di Call of Duty. In generale, inoltre, Rubin afferma che il team non vuole semplicemente inserire le "tipiche serie di uccisioni di Call of Duty" all'interno di XDefiant. Ubisoft sta però "pensando fuori dagli schemi" per ricompensare e celebrare le serie di uccisioni. Alcuni utenti hanno suggerito l'idea di inserire skin che reagiscono in base al numero di kill e Rubin ha affermato che è un'idea interessante.

Rubin, in un ulteriore tweet, ha anche chiesto ai giocatori di XDefiant se preferiscono un sistema di 10 livelli di Prestigio oppure uno che si riaggiorna a ogni stagione. Al momento della scrittura di questa notizia ci sono oltre 25.000 voti nel tweet qui sotto e oltre il 70% ha optato per i 10 livelli. Anche se vi sono tredici ore rimaste, pare difficile che la situazione si ribalti.

Vi ricordiamo infine che il periodo di lancio di XDefiant è stato annunciato.