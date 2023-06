Street Fighter 6: classifica di tutti i personaggi in base agli utilizzi, ecco quali sono ignorati

Street Fighter 6 è stato pubblicato da tre settimane e ora abbiamo modo di vedere quali sono i personaggi più utilizzati durante questo primo periodo. Sulla base dei dati condivisi, che fanno riferimento a tutte e tre le piattaforme (PC, PlayStation e Xbox), il personaggio più usato è Ken, mentre quello più ignorato è Dhalsim. Vediamo però la classifica completa:

Ken - 112.346 Ryu - 81.569 Cammy - 79.491 Marisa - 68.709 Juri - 67.768 Manon - 65.176 Zangief - 60.074 Luke - 55.603 Jamie - 42.076 Dee Jay - 39.489 JP - 35.537 Chun - 34.019 Kimberly - 33.818 Honda - 32.257 Guile - 30.824 Lily - 27.994 Blank - 17.446 Dhalsim - 12.928

Queste informazioni provengono da un video YouTube di rooflemonger e sono poi state riportate anche su Reddit. Come detto, Ken è primo in Street Fighter 6 e nessuno sarà stupito visto che è uno dei personaggi più popolari. Subito dietro troviamo altri volti molto noti e molto amati: Ryu e Cammy. In coda, con enorme distacco, vi sono invece Lily, Blanka e Dhalsim.

Soprattutto gli ultimi due non sono molto amati in Street Fighter 6 e i motivi possono essere molteplici. Oltre a una generale scarsa popolarità, è credibile che siano lottatori meno efficaci nel meta e quindi gli esperti li stiano assolutamente ignorando.

Se non siete esperti e state quindi pensando di iniziare a giocare in modalità competitiva in Street Fighter 6, quindi, suggeriamo di scegliere uno dei lottatori in cima alla classifica. Oppure leggere il nostro articolo dedicato: che personaggio scegliere? Una guida veloce per capire quale guerriero fa per voi.

Street Fighter 6 è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.