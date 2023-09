Activision Blizzard licenzia vari sviluppatori di Hearthstone per una 'riorganizzazione'

Questa definizione prelude all'allontanamento degli sviluppatori in questione, che speriamo possano comunque trovare un breve tempo un'altra occupazione. "Vogliamo ringraziare questi dipendenti per i loro contributi", ha aggiunto il portavoce di Activision Blizzard al riguardo.

La notizia ha colpito soprattutto perché tra gli elementi allontanati dal team ci sono alcuni sviluppatori di lunga data , che hanno contribuito in maniera fondamentale al successo del gioco di ruolo con carte collezionabili, ma evidentemente la manovra di Activision Blizzard non ha guardato tanto a questi elementi.

Hearthstone è comunque in salute

Hearthstone: Festival delle Leggende è una delle nuove espansioni

Secondo quanto riferito, circa 10 dipendenti sono stati colpiti da questa manovra del publisher, molti dei quali sapevano già in anticipo della questione. Sembra peraltro che Hearthstone sia in ottima salute, dunque la riduzione di personale non sembra sia legata a qualche problema in termini di performance commerciale del gioco.

Lo scorso aprile, il gioco si è espanso con l'arrivo del Festival delle Leggende, ma si tratta di un titolo destinato a proseguire ancora il suo lungo cammino.