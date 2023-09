Baldur's Gate 3 ottiene l'hotfix 7 che aggiusta vari problemi fra salvataggi e crash

Nonostante la qualità eccelsa del gioco, i guai tecnici per Baldur's Gate 3 non mancano, dunque Larian Studios continua a darsi da fare per risolvere i problemi emersi anche con l'arrivo su PS5. L'hotfix 7 non ha le dimensioni delle patch vere e proprie, come abbiamo visto con la recente Patch 3 , ma è comunque molto importante.

Le novità dell'Hotfix 7

Baldur's Gate 3, un'immagine del gioco

Per quanto riguarda l'hotfix 7, le principali novità riguardano soprattutto le correzione di alcuni specifici problemi rilevati in Baldur's Gate 3, in particolare per quanto riguarda alcune tipologie di crash che avvenivano in certe situazioni.

È stato sistemato un crash che emergeva durante alcuni dialoghi in una sessione multiplayer, altri che emergevano spostandosi in una nuova regione a causa dell'accumulo di alcuni oggetti corrotti e un altro nel caricamento di alcuni salvataggi sempre legati a oggetti non validi.

Sempre sull'argomento salvataggi, dovrebbe essere stato corretto un problema che emergeva caricando un punto salvato in una nuova regione con Withers' Wardrobe caricato in una regione vecchia ed è stato rimosso il problema che portava a una duplicazione dei personaggi e degli oggetti a causa di una scorretta gestione della cache.

Trovate tutte le informazioni al riguardo nelle note della patch per l'Hotfix 7 di Baldur's Gate 3.