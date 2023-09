Street Fighter 6: A.K.I. è il nuovo personaggio disponibile con l'update di oggi

Il nuovo aggiornamento di oggi per Street Fighter 6 porta con sé l'aggiunta di A.K.I. come nuovo personaggio giocabile all'interno del roster in continua espansione del picchiaduro Capcom, perfettamente in tema con l'Halloween in arrivo, dice il publisher.

Con la "spooky season" che si avvicina, si tratterebbe del momento perfetto per introdurre A.K.I. nel roster di Street Fighter 6, sostiene Capcom. Disponibile da oggi su PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, il nuovo update del gioco introduce la velenosa e bizzarra A.K.I. tra i combattenti selezionabili nelle varie modalità di gioco.

I giocatori possono dunque esplorare il World Tour per trovare il 20° Maestro che si aggira nella modalità per giocatore singolo, equipaggiare il proprio avatar con le mosse pericolosamente velenose di A.K.I. in Battle Hub e sfidare altri giocatori in Fighting Ground.

A.K.I. era stata già introdotta nei giorni scorsi, in particolare con una video guida che ha illustrato le sue caratteristiche e mosse, ad aggiungersi alle novità emerse dal Tokyo Game Show 2023 per il nuovo picchiaduro di Capcom.