Street Fighter 6, il trailer con le ultime novità dal Tokyo Game Show 2023

Nel video possiamo vedere i personaggi aggiunti di recente, come A.K.I., di cui abbiamo già visto un approfondimento di recente . Poi si prosegue con Lega Master che aggiunge il Rank Legend per i 500 migliori giocatori della Lega Master. Inoltre, ci saranno nuove funzioni per la modalità Allenamento che ci permetteranno di apprendere ancora più facilmente le mosse dei personaggi.

Al Capcom Online Program del Tokyo Game Show 2023 l'editore ha mostrato le ultime novità per Street Fighter 6 . Capcom ha parlato dei personaggi in arrivo e di alcune novità di gioco previste a breve termine.

I personaggi in arrivo in Street Fighter 6

Street Fighter 6

Vengono poi mostrato Ed e Akuma, in arrivo rispettivamente in inverno 2023 e primavera 2024. Si può comprare il Pass Personaggi dell'anno 1 per ottenere i personaggi oppure comprarli singolarmente con la valuta di gioco. Purtroppo non è stato mostrato nulla riguardo a questi nuovi personaggi di Street Fighter 6.

In attesa dei nuovi personaggi, vi lasciamo alla nostra guida veloce per capire quale guerriero fa per voi.