Epic Games Store: giochi gratis del 28 settembre 2023 annunciati ufficialmente

Come da tradizione, i titoli saranno riscattabili gratuitamente su Epic Games Store dalle 17:00 di giovedì prossimo. Potrete farlo direttamente dal client dello store oppure a questo indirizzo .

Sono stati annunciati i giochi gratis per PC dell' Epic Games Store della prossima settimana. Dal 28 settembre 2023 potrete scaricare gratuitamente l'action italiano Soulstice e Model Builder.

Soulstice è un action con elementi dark fantasy realizzato dallo studio italiano Reply Game Studios e pubblicato da Modus Game. Uscito a settembre dello scorso anno, il gioco segue le vicende di Briar e Lute, due sorelle che sono state trasformare in una Chimera, ovvero un guerriero ibrido con poteri sovrannaturali, e l'unica creatura in grado di opporsi agli Spettri che invadono il mondo attraverso il Velo.

Model Builder

Model Builder è un gioco di simulazione che permette di creare modelli in 3D di vari oggetti, come aerei, carri armati, navi e molto altro ancora. Sarà possibile ritagliare, assemblare, dipingere e personalizzare i propri modelli e poi venderli per guadagnare soldi e sbloccare nuovi strumenti. I giocatori potranno anche esporre le proprie creazioni e ammirare quelle realizzate dal resto della community.

Che ne pensate dei giochi gratis in arrivo su Epic Games Store la prossima settimana? Fatecelo sapere nei commenti.

Se ancora non li avete scaricati, ecco i giochi gratuiti per PC disponibili da oggi, giovedì 21 settembre 2023, su Epic Games Store.