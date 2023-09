Epic Games Store: i giochi gratis del 21 settembre 2023 sono disponibili ora

Come ogni giovedì, sono ora disponibili i nuovi giochi gratis dell'Epic Games Store. I titoli messi a disposizione questa settimana sono Out of Line e The Forest Quartet. Saranno disponibili fino al 28 settembre 2023. Vediamo i dettagli.

Per reclamare i giochi è necessario accedere all'Epic Games Launcher e, nella sezione del Negozio, scorrere fino a trovare l'area dei giochi gratuiti. Una volta reclamati, saranno vostri per sempre senza limitazioni.