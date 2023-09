Xbox Game Pass: ecco tutti i giochi annunciati al Tokyo Game Show 2023

Oggi è andato in onda l' Xbox Digital Broadcast at Tokyo Game Show 2023 , l'appuntamento verdecrociato dove Microsoft ha confermato e annunciato nuovi giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass nei prossimi mesi.

Le nuove aggiunte

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Come accennato in precedenza, parte dei giochi nella lista qui sopra erano stati già confermati in passato, mentre sono tre le nuove aggiunte, ovvero Phoneix Wright: Ace Attorney Trilogy, Like a Dragon: Ishin! e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Phoneix Wright: Ace Attorney Trilogy è una raccolta che include i primi tre capitoli della serie Phoenix Wright, che per chi non la conoscesse propone avventure investigative fortemente incentrate sulla narrativa in cui vestiamo i panni di un avvocato difensore in vari casi, alternando fasi esplorative con indagini con quelle all'interno delle aule di tribunale con spesso spettacolare interrogatori. La trilogia arriverà su Game Pass il 26 settembre mentre è in arrivo su Xbox One e Windows Store anche una seconda trilogia, ovvero Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name è il nuovo capitolo della serie, in precedenza conosciuta come Yakuza, che vede nuovamente come protagonista Kazuma Kiryu e che racconterà che fine ha fatto dopo gli eventi di Yakuza 6: The Song of Life. Lato gameplay troveremo un sistema di combattimento action fedele ai vecchi capitoli della serie e in contrasto con quello a turni del nuovo corso con Ichiban Kasuga.

Uscito lo scorso 21 febbraio, Like a Dragon: Ishin! è il remake dello spin-off della serie ambientato nella Giappone del periodo Edo che ci mette nei panni del samurai Sakamoto Ryoma. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione.