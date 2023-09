Street Fighter 6: Capcom ha pubblicato la video guida di A.K.I.

Si tratta di un lungo filmato di gameplay in cui le tecniche di combattimenno del personaggio vengono spiegate nel dettaglio, con anche diversi esempi pratici. Vediamolo:

Capcom ha pubblicato la video guida completa di A.K.I. , il secondo personaggio scaricabile di Street Fighter 6 , in uscita il 27 settembre 2023. È inclusa nella Deluxe Edition e nel Year 1 Character Pass.

Quindi, se volete anticipare i tempi, ora avete un buon modo di farlo. Come già spiegato più volte, A.K.I. è un personaggio inedito della serie Street Fighter. È la discepola di F.A.N.G., visto in Street Fighter 5, da cui ha appreso le tecniche basate sull'uso del veleno e anche i puntini di sospensione. Va detto che è anche molto più sinuosa e pungente, oltre che a suo modo affascinante.

Nella modalità World Tour di Street Fighter 6, i giocatori potranno scoprire i motivi che hanno avvicinato A.K.I. all'organizzazione Shadaloo.

Come già riportato, in combattimento A.K.I. è caratterizzata da rapide combo con pugli e calci, condite da un bel po' di veleno. La sua arma preferita sono delle unghie a catena, decisamente insidiose, ma non disdegna di creare bolle e pozze di veleno, con cui condire i cadavere dei nemici.

Infine vi ricordiamo che A.K.I. è il secondo personaggio scaricabile di Street Fighter 6, che segue Rashid di qualche settimana. Dopo di lei arriveranno Ed (autunno 2023) e Akuma (primavera 2024).