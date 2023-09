Cities Skylines 2: lo abbiamo provato e sentiamo profumo di city builder perfetto

D'altronde dietro la tastiera c'è un povero diavolo appassionato del genere che al gioco Colossal Order ha passato quasi 2000 ore, incalcolabili invece quelle spese sui capolavori del passato Maxis. Dopo i due bellissimi Cities in Motion, Colossal Order ha visto cadere Sim City e ne ha subito approfittato per proporre quello che, ad oggi, è l'unico vero successore della serie creata da Will Wright nel 1989. Serie che, vogliamo ricordare, con Sim City 4 ha davvero toccato il massimo raggiungibile in 2D, sia dal punto di vista grafico che da quello del gameplay. Ma attenzione a sminuire l'ultimo Sim City: Cities Skylines prospera proprio grazie alla stessa folle idea di simulare ogni agente/cittadino che ha fatto fallire Maxis.

Una sfida maggiore

Cities Skylines 2: quando arriveranno a destinazione, le vetture non scompariranno nel nulla a andranno alla ricerca di un parcheggio

Il primo Cities Skylines lo faceva semplificando alcuni importanti aspetti, ma questo seguito ci darà l'emozione di vedere i nostri cittadini alzarsi la mattina per andare al lavoro e tornare alla sera per farsi belli e raggiungere qualche locale alla moda. Come? Dipende da un numero impressionante di fattori come il traffico, naturalmente, il prezzo di eventuali biglietti e il potere d'acquisto del cittadino, e molto altro ancora. Bello, vero? Se non fosse che questo flusso di persone causa un problema enorme chiamato solitamente "orario di punta", o inglese "rush-hour", ovvero i momenti della giornata durante la quale si concentrano gli spostamenti dei cittadini creando traffico, confusione e congestione. E questo è soltanto un primo esempio di come Colossal Order vuole rendere questo Cities Skylines 2 non solo più bello da vedere e più grande da costruire, ma soprattutto più interessante da giocare.

Al primo gioco è sempre mancata la sfida, chi ha un po' di dimestichezza riesce ad andare in attivo abbastanza velocemente e, da quel momento in poi, è quasi solo creatività e traffico da gestire. In Sim City le persone potevano abbandonare un palazzo e interi quartieri, e questi si riempivano di graffiti e criminalità, perdendo valore progressivamente. La città non aveva un traffico realistico (le macchine sembravano formiche) né tanti dettagli come in Cities Skylines, ma era viva nel suo andamento storico, economico e sociale. E questo è un altro aspetto che, rivisitato, troveremo in Cities Skylines 2. Di cui oramai attraverso i numerosi dev diary su Steam è uscito praticamente di tutto, molto più informazioni di quante ne abbiamo potute trarre noi durante il nostro gameplay.