Death Stranding 2: trailer in arrivo in uno State of Play? Una foto di Hideo Kojima scatena teorie

Anche in questo caso è ben difficile identificare qualcosa, visto che lo schermo davanti al personaggio e in gran parte coperto, ma c'è un piccolo elemento che è bastato a scatenare la fantasia dei fan.

La questione è ovviamente molto vaga e va presa come una semplice voce di corridoio, nonostante la foto sia sicuramente autentica. Come possiamo vedere nel messaggio riportato qui sotto, pubblicato su X dall'account Ayako che, sostanzialmente, si occupa di indicare giorno per giorno cosa stia facendo Hideo Kojima, vediamo il game designer all'opera durante un editing video .

Hideo Kojima è un personaggio in grado di far discutere i giocatori e scatenare teorie anche attraverso una semplice foto, questo l'abbiamo visto bene negli anni, ma una recente immagine sta facendo puntare tutti verso un trailer di Death Stranding 2 da presentare a un prossimo State of Play .

Una piccola scritta che scatena la fantasia

Nella parte in alto dello schermo è visibile una scritta, che dovrebbe essere il nome identificativo del video a cui Kojima sta lavorando. Ebbene, nonostante la definizione non sia assolutamente sufficiente, per molti all'interno sembra ci sia scritto "State of Play", facendo pensare a un nuovo trailer da presentare in tale occasione.



La teoria principale è dunque che Kojima sta montando un nuovo trailer per Death Stranding 2 da presentare a un prossimo State of Play, cosa che introdurrebbe anche la notizia di un nuovo evento di presentazione da parte di Sony, nonostante l'ultimo sia avvenuto solo poche settimane fa.

Prendiamo il tutto come una semplice voce di corridoio, sebbene la questione non sia propriamente assurda. Proprio ieri abbiamo visto una serie di tweet da parte di Hideo Kojima che lo mostravano in gita con Phil Spencer e Xbox in Giappone.