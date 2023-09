Hideo Kojima e Xbox: incontro con Phil Spencer e gita congiunta dei team in Giappone

Phil Spencer e un'intera delegazione di Xbox Game Studios hanno incontrato Hideo Kojima in Giappone, con una visita alla sede di Kojima Productions per discutere del nuovo gioco Xbox ma anche altrove, come dimostrano alcune foto pubblicate su X, con sviluppatori ed executive in gita insieme.

Una gita per rafforzare il rapporto di collaborazione?

Proprio nei giorni scorsi, un'estesa intervista di Game Watch a Phil Spencer in occasione del Tokyo Game Show 2023 aveva toccato anche l'argomento del gioco Xbox di Hideo Kojima, ma l'executive Microsoft è rimasto vago sulla questione, sostenendo che il designer aveva ancora bisogno di tempo per decidere come presentare il nuovo progetto, considerando anche gli aspetti innovativi di questo.



Aveva anche riferito la sua intenzione di visitare Kojima nei giorni successivi, e la serie di Tweet da parte del game designer testimoniano che questa visita a quanto pare è stata molto estesa. Sembra che la cosa non si sia limitata a un veloce incontro tra Spencer e Kojima, ma abbia coinvolto interi team.

Una delegazione di Xbox Game Studios non solo ha visitato Kojima Productions, ma i team sono anche andati insieme in gita, in particolare a vedere il tempio Kanda Myojin e altro, a dimostrazione della volontà di stringere un rapporto di collaborazione importante. A questo punto, restiamo in attesa di ulteriori notizie al riguardo.