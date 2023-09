Amazon Kindle Unlimited gratis per 3 mesi a fine settembre 2023 per gli abbonati Prime

Tramite Amazon Italia è possibile sfruttare un'offerta per Kindle Unlimited. I clienti Prime idonei possono richiedere tre mesi di abbonamento a costo zero. Il prezzo regolare dell'abbonamento è 9.99€ al mese, quindi il risparmio è di 29.97€. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

La promozione è disponibile solo per i clienti Prime che Amazon ritiene idonei. Sono ovvero esclusi coloro che sono già abbonati al servizio, che sono stati abbonati in passato o che hanno già usufruito della prova gratuita da 30 giorni. Una volta terminato il periodo gratuito di tre mesi, si torna a pagare 9.99€ al mese. Ovviamente potete semplicemente disdire l'abbonamento prima della fine della prova gratuita: in tal caso continuerete ad accedere ai libri fino alla fine del periodo di prova, semplicemente non ci sarà un rinnovo automatico.