LG Signature OLED M: annunciato il primo TV OLED Wireless al mondo

LG ha annunciato il primo TV OLED wireless al mondo con LG Signature OLED M, per la precisione il modello identificato come LG OLED 97M3, decisamente esclusivo ma anche molto interessante per quanto riguarda alcune innovazioni tecnologiche apportate.

Il televisore è disponibile da oggi in Corea del Sud ma arriverà entro la fine del 2023 anche in Europa e Nord America. Si tratta chiaramente di un prodotto premium, caratterizzato da dimensioni e prestazioni alquanto fuori dal comune.

Il display da 97 pollici è infatti il più grande pannello OLED sul mercato per quanto riguarda il fronte consumer, con una diagonale di 245 cm, ma quello che risulta particolarmente interessante è la tecnologia che consente una connessione senza cavi.

Il box Zero Connect rappresenta infatti la prima soluzione wireless al mondo in grado di trasmettere in tempo reale video e audio in 4K a 120Hz: si tratta di un dispositivo separato che invia allo schermo il segnale video e audio completamente wireless, cosa che consente di posizionare lo schermo ovunque senza la necessità di studiare il collegamento con cavi, fatta eccezione per l'alimentazione.

Il box Zero Connect contiene tutte le connessioni tipiche di un TV, come le porte HDMI 2.1, USB e LAN, oltre alle connessioni RF e Bluetooth, semplificando il collegamento dei vari dispositivi o periferiche e rendendo il TV totalmente wireless sul fronte delle connessioni.