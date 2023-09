SAG-AFTRA, approvato lo sciopero dei doppiatori di videogiochi: si temono rinvii

I componenti del SAG-AFTRA hanno approvato con una votazione praticamente unanime lo sciopero dei doppiatori di videogiochi, che a questo punto potrebbe concretizzarsi fra non molto e implicare serie conseguenze per i titoli attualmente in lavorazione.

Avrete infatti ben chiaro cos'è accaduto con lo sciopero degli sceneggiatori, interrotto dopo ben 146 giorni di agitazione che hanno determinato il rinvio di numerose produzioni cinematografiche e televisive, inclusi svariati grossi nomi.

Ebbene, laddove i publisher non dovessero accettare le richieste avanzate dall'associazione, tutte assolutamente legittime, anche il mercato dei videogame correrà il rischio di veder rimandati giochi magari parecchio attesi ma che non hanno ancora completato la fase di localizzazione.