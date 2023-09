EA Sports FC 24 gira a 30 fps su Nintendo Switch, Electronic Arts spiega perché

Accolto dalla stampa internazionale con voti buoni ma non entusiasmanti, EA Sports FC 24 funzionava egregiamente su Switch durante i primi test effettuati dal team di sviluppo, ma aggiungendo i vari elementi grafici la situazione è chiaramente peggiorata e lo studio è dovuto scendere a compromessi .

"Riteniamo che FC 24 sia un capitolo completamente nuovo per il franchise e volevamo offrire ai nostri giocatori la stessa esperienza ricca di funzionalità disponibile sulle altre piattaforme", ha detto Logigan. Parliamo insomma di un impianto inedito per il gioco su Switch, in grado di supportare feature finora precluse al sistema Nintendo.

Risoluzione piena, frame rate dimezzato

EA Sports FC 24, una sequenza di entrata in campo

Dunque EA Sports FC 24 gira a 30 fotogrammi al secondo su Nintendo Switch, pur avendo potuto preservare la risoluzione offerta dalla console, nella fattispecie 1080p in modalità docked e 720p in modalità portatile.

"Per quanto riguarda il futuro, inizieremo con il lancio di FC 24 e siamo molto entusiasti della piena parità, nonché del fatto che dopo il lancio saremo in grado di offrire ai giocatori di Switch lo stesso livello di supporto in termini di assistenza live di cui beneficiano le altre piattaforme", ha continuato il producer.

"Quindi saremo in grado di includere patch con una cadenza più elevata rispetto al passato. E queste patch includeranno correzioni di bug, miglioramenti della qualità della vita e anche campagne live in Ultimate Team, Volta e Club per tutta la stagione."