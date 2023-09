EA Sports FC 24: i primi voti sono buoni ma non entusiasmanti

Con la scadenza dell'embargo sono arrivati i primi voti di EA Sports FC 24 , la nuova simulazione calcistica annuale di EA che, questa volta, dovrebbe rappresentare un nuovo inizio con il nome nuovo di zecca: a quanto pare, le valutazioni sono buone ma non entusiasmanti , in generale.

La novità maggiore è il nome

In linea di massima, gran parte delle valutazioni convergono su un elemento, ovvero il fatto che EA Sports FC 24 di nuovo ha praticamente solo il nome. Parte chiaramente da una base valida, dunque il gioco di per sé non viene messo in discussione quanto piuttosto l'occasione sprecata di evolvere veramente il franchise con introduzioni veramente innovative.

Il maggiore elemento inedito risulta dunque solo il titolo, mentre tutto il resto si pone in diretta prosecuzione rispetto a quanto visto in FIFA 23. Di per sé non è una cosa negativa, visto che si trattava già di un ottimo gioco, ma è chiaro che per giustificare l'acquisto sarebbe meglio presentare qualcosa di più sostanzioso al di là dei meri aggiornamenti.