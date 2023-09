Marvel's Spider-Man 2, un video di gameplay da 19 minuti con Lizard

Marvel's Spider-Man 2 è stato mostrato da Game Informer con un video di gameplay della durata di diciannove minuti, in cui è possibile vedere fra le altre cose anche lo spettacolare combattimento fra Peter e Lizard.

Le fasi iniziali del filmato riprendono il gameplay con Peter e Kraven spuntato alcuni giorni fa, dopodiché ritroviamo l'originale Spider-Man alle prese con un dispositivo a cui Harry Osborne sta lavorando, ma arrivano sulla scena gli uomini di Kraven e parte uno scontro in cui il costume nero la fa da padrone, con le sue spaventose capacità.

Terminata la sequenza, la palla passa a Miles Morales, che mette in mostra le rinnovate meccaniche traversal del titolo di Insomniac Games, dondolandosi a gran velocità fra i palazzi per raggiungere l'obiettivo di turno. Dopodiché si torna su Peter, impegnato stavolta in un confronto con l'enorme Lizard.