Xbox ce la sta mettendo davvero tutta per conquistare il Giappone, ma a che pro?

Xbox ce la sta mettendo tutta per conquistare il Giappone, e il Digital Broadcast trasmesso durante il Tokyo Game Show 2023 si pone da questo punto di vista come un'eloquente conferma del grande impegno profuso da Microsoft nel tentativo di conquistare quote all'interno del mercato nipponico. Il punto è: ne vale la pena?

Se seguite di settimana in settimana l'andamento della classifica giapponese, saprete senz'altro che ormai da tempo vige un monopolio quasi esclusivo di Nintendo, che con Switch e la sua portabilità ha assolutamente conquistato gli utenti nipponici, da sempre abituati a giocare anche e soprattutto sui mezzi pubblici.

In questo scenario, PlayStation deve dunque accontentarsi della seconda posizione, pur ritrovandosi spesso parecchio indietro in termini di unità vendute, ma i numeri totalizzati finora da Xbox Series X e Xbox Series S, pur superiori alla precedente generazione, sono in pratica insignificanti.

Laddove infatti la più potente fra le console della casa di Redmond ha venduto ad oggi quasi 220.000 unità, il modello meno potente e più accessibile ha superato di poco le 270.000 unità: ciò significa che le due versioni insieme ancora non hanno raggiunto il mezzo milione di pezzi, a quasi tre anni dal debutto nei negozi.

Abbiamo già discusso in passato di come quella fra Xbox e Giappone sia una lunga storia d'amore non corrisposto. Tuttavia, proprio come accade a qualcuno che si invaghisce perdutamente della persona sbagliata, Microsoft sta riempiendo gli utenti nipponici di regali pur senza ricevere nulla in cambio.