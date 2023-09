Octopath Traveler 2 annunciato per Xbox al TGS 2023, uscirà all'inizio del 2024

Octopath Traveler 2 uscirà su Xbox e Windows in formato digitale all'inizio del 2024: lo ha annunciato Square Enix nel corso dell'Xbox Digital Broadcast, l'evento trasmesso in occasione del Tokyo Game Show 2023.

Accolto dalla stampa internazionale con voti molto positivi, Octopath Traveler 2 si pone come un sequel davvero convincente, capace di migliorare l'esperienza originale e raccontare le appassionanti storie di diversi personaggi.