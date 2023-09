Classifica giapponese: Pikmin 4 batte Armored Core 6 e torna in vetta

Come ogni settimana sono arrivati i dati di vendita del mercato videoludico giapponese, che vedono Pikmin 4 riprendersi la vetta della classifica, superando Armored Core 6: Fires of Rubicon che è al secondo e quarto posto, rispettivamente con le versioni PS5 e PS4.

Di seguito la top 10 dei giochi più venduti in Giappone tra il 28 agosto e il 3 settembre 2023.

[NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) - 34,240 [PS5] Armored Core VI: Fires of Rubicon - 18,801 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 11,488 [PS4] Armored Core VI: Fires of Rubicon - 10,903 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 7,206 [NSW] Minecraft - 7,202 [NSW] Pokemon Scarlatto / Pokemon Violetto - 5,563 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate 5,471 [NSW] Mario Party Superstars - 4,393 [NSW] Splatoon 3 - 4,387

Ad eccezione di Armored Core 6: Fires of Rubicon, il resto della classifica di vendite giapponesi di questa settimana è popolata da giochi per Nintendo Switch, tra cui dei sempreverdi come Mario Kart 8, Minectraft e Super Smash Bros. Ultimate.