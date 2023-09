Mario, un video messaggio da Charles Martinet e Shigeru Miyamoto

Nintendo ha pubblicato un video messaggio da Charles Martinet e Shigeru Miyamoto in merito alla sostituzione della voce storica di Mario a partire da Super Mario Bros. Wonder, in uscita su Switch il 20 ottobre.

Come sappiamo, Martinet assumerà il ruolo di ambasciatore di Mario, il che significa che presenzierà agli eventi organizzati da Nintendo per incontrare i fan della serie, con cui collabora dal lontano 1996 per Super Mario 64.

L'attore ha parlato nel video di come sia grato per l'opportunità che Nintendo gli ha concesso finora e per questo nuovo progetto che lo vede coinvolto, mentre Miyamoto ha condiviso alcuni aneddoti ed espresso la sua grande considerazione nei confronti di Martinet.