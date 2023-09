Ambasciatore di Mario? Charles Martinet non sa cosa debba fare nel suo nuovo ruolo

Charles Martinet , l'ex doppiatore di Mario, il protagonista della serie di Nintendo, non sa cosa debba fare nel suo nuovo ruolo di Ambasciatore di Mario . A darglielo è stata Nintendo stessa al momento dell'annuncio che Martinet non avrebbe più prestato la sua voce all'idraulico italiano.

Parlando dell'argomento al Galaxycon Austin 2023, durante una sessione di domande e risposte, Martinet non si è detto certo di aver capito cosa significhi il suo nuovo ruolo e ha ribadito che non è lui ad aver deciso di ritirarsi.

Martinet: "Come avrete letto nelle notizie, ora sono un Ambasciatore di Mario. Non so ancora cosa significhi. Non sono andato in pensione. Non so come... ma sono un ambasciatore. In futuro saprò, lo sapremo tutti, cosa significa esattamente.

Nel frattempo continuerò a 'fare l'ambasciatore' come ho sempre fatto. Sono sempre stato un ambasciatore di Nintendo e Mario in tutti questi eventi perché ne adoro ogni momento, e spero che il vostro amore per il gioco continui a crescere come il mio."

Quindi Martinet ha chiesto al pubblico di non fargli più domande sul suo nuovo ruolo, per il semplice fatto che non ne sa ancora niente.

Che aggiungere? In futuro vedremo anche noi cosa farà Martinet per Mario. Intanto aspettiamo di conoscere il nome del nuovo doppiatore.