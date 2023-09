E3 2024 in forse, non si terrà a Los Angeles: si punta a reinventare tutto per il 2025

L'E3 2024 è in forse: ESA e ReedPop hanno interrotto la propria collaborazione, il che significa che l'evento non si terrà a Los Angeles il prossimo anno, sempre nel caso gli organizzatori riescano a metterlo in piedi, mentre si punta a reinventare tutto per il 2025.

Come senz'altro ricorderete, l'E3 2023 è stato cancellato e dunque sono già diverse edizioni che la fiera non si svolge, a tutto vantaggio dei format che sono nati per riempire quel vuoto nel periodo estivo, in particolare il Summer Game Fest di Geoff Keighley.

L'accordo con ReedPop è stato firmato da ESA poco più di un anno fa proprio al fine di rilanciare l'E3, ma a quanto pare le due parti non condividevano la medesima visione e hanno dunque deciso di interrompere il rapporto.