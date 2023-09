Witchfire sarà un esclusiva Epic Games Store per un anno, dettagli sulla durata dell'early access

Il team di The Astronauts ha svelato che il promettente sparatutto roguelite Witchfire sarà un'esclusiva Epic Games Store per un anno, dopodiché arriverà su altre piattaforme, inclusi altri store PC come Steam.

Questo dettaglio è stato condiviso nelle FAQ che lo studio ha pubblicato sul sito ufficiale del gioco, in cui ricorda che il gioco verrà lanciato il prossimo 20 settembre in Accesso Anticipato, per l'appunto solo su Epic Games Store, al prezzo di 35,99 euro. Tuttavia, "dopo circa un anno, porteremo il gioco su altre piattaforme PC. Speriamo anche di pubblicare il gioco finale su console, naturalmente."

Al lancio i giocatori potranno affrontare due mappe complete, ognuna delle quali sarà grande quanto il precedente gioco dello studio, The Vanishing of Ethan Carter.