Epic Games Store, gioco gratis del 7 settembre 2023 disponibile: ecco come scaricarlo

È ora disponibile il gioco gratis riservato agli utenti dell'Epic Games Store per la giornata di oggi, 7 settembre 2023. Come annunciato la settimana scorsa, si tratta dell'interessante gioco di ruolo strategico Spelldrifter.

Scaricarlo è semplicissimo: tutto quello che dovete fare è visitare la pagina di Spelldrifter su Epic Games Store, cliccare sul pulsante "ottieni", effettuare eventualmente l'accesso con le vostre credenziali e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.

A quel punto il titolo sviluppato da Free Range Games entrerà a far parte della vostra libreria per sempre, il che significa che potrete scaricarlo e installarlo ogni volta che vorrete, sempre in maniera gratuita.