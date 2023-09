Total War: Pharaoh rimandato al 2024, ma solo su Epic Games Store

Come riferito da un messaggio ufficiale da parte degli sviluppatori, l'uscita di Total War Pharaoh è stata spostata ai primi del 2024 su Epic Games Store , a causa di alcuni lavori aggiuntivi richiesti per il lancio del gioco su tale piattaforma.

Sega e The Creative Assembly hanno rinviato l'uscita di Total War: Pharaoh al 2024 , ma solo per quanto riguarda la versione su Epic games Store, mentre l'uscita resta invariata sugli altri store, a quanto pare.

Alcuni lavori in più da fare su Epic Games Store

"Recentemente ci è stato chiesto di fornire supporto per l'integrazione di alcune funzioni social prima di poter lanciare il gioco su Epic Games Store", si legge nel messaggio di spiegazioni, "e avremo bisogno di tempo aggiuntivo per poterlo fare".



Dunque, evidentemente Epic Games Store ha richiesto l'introduzione di alcune funzionalità sulle quali è Creative Assembly stessa a dover lavorare, cosa che evidentemente richiederà più tempo del previsto. A causa di questo spostamento al 2024, Sega ha cancellato i preorder del gioco su Epic Games Store.

Total War Pharaoh uscirà invece regolarmente l'11 ottobre 2023 su Steam e altri store per PC, come da programma. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro provato su una versione di prova della campagna per il nuovo strategico di Creative Assembly.