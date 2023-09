Sea of Thieves: la Stagione 10 porta 'Safer Seas', un PvE single player o per soli amici

Sea of Thieves si avvicina alla sua Stagione 10, destinata a portare diverse novità interessanti per il gioco piratesco di Rare, come comunica il team attraverso il nuovo video diario degli sviluppatori in cui introduce anche l'opzione Safer Seas, per giocare più tranquillamente in PvE da soli o con amici.

Come abbiamo visto, la Stagione 10 di Sea of Thieves è stata rimandata di due mesi, ma questo darà modo a Rare di introdurre ancora più contenuti in questa nuova mandata di novità per il gioco.

Si tratta di un programma di aggiunte che dovrebbe coprire ben tre mesi, dunque la Stagione 10 si preannuncia come una delle maggiori introduzioni in Sea of Thieves viste finora.

La data d'uscita della Stagione 10 è stata fissata per il 19 ottobre 2023, e al lancio offrirà la possibilità di entrare nelle Gilde, come nuova introduzione nel mondo d gioco. Queste consentono a 24 pirati di condividere obiettivi comuni all'interno di un gruppo più compatto, rappresentato da bandiere simboli in comune e condividendo anche l'avanzamento e i progressi.