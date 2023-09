Marvel's Spider-Man 2, abbiamo provato la nuova esclusiva PS5 di Insomniac Games

Guardandosi alle spalle, la straordinaria età dell'oro che ha caratterizzato PlayStation 4 ha tratto origine da una congiunzione astrale molto precisa: quella che ha trasformato i videogiochi esclusivi della piattaforma nei titoli più amati e riveriti dall'intero pubblico del medium. The Last of Us, Uncharted, God of War e tutti gli altri esponenti della grande famiglia degli Studios, restando quasi sempre ancorati alla formula dell'avventura per il giocatore singolo, hanno traghettato PS4 in vetta a tutte le classifiche di riferimento, regalando particolare risalto a quel motto "For the players" che allora si riversava in ogni singola fatica della compagnia. Ma c'è stato un titolo in particolare che si è dimostrato capace di mettere in ginocchio anche i maggiori successi della casa, imponendosi come il re indiscusso del ricchissimo portafoglio di Sony: un titolo che risponde al nome di Marvel's Spider Man.

Realizzato nelle fucine di Insomniac Games - già sulla bocca di tutti grazie a Spyro The Dragon, Ratchet & Clank e Resistance - il tie in dedicato all'Uomo Ragno ha agguantato con agilità la corona di esclusiva più venduta dell'ecosistema, riuscendo a capitalizzare sull'impareggiabile forza dell'eroe Marvel nonché sulla messa in scena di un immaginario che può vantare un lunghissimo e proficuo matrimonio con i videogiochi: come già era successo in passato, il grande ritorno di Spider Man ha regalato a milioni di appassionati l'opportunità di ondeggiare fra i palazzi di Manhattan con un grosso sorriso stampato sul volto. Ora, a tre anni di distanza dal lancio di PlayStation 5, i tempi sono finalmente maturi per l'emersione del seguito diretto destinato alla sola console di nuova generazione, proprio la grande avventura di cui gli utenti sembrano avere estremamente bisogno.

Dopo la piccola parentesi natalizia del capitolo dedicato a Miles Morales, e dopo un evento estivo di PlayStation che ha sfiorato l'apice proprio nella sequenza dedicata a Spider Man, tocca nuovamente a Insomniac Games dimostrare con i fatti che il futuro degli Studios non risederà solamente nei giochi come servizi, ma anche nell'antica formula che ha fatto innamorare gli appassionati. Una formula che, come già successo dalle parti del marchio di Horizon, è stata ingrandita, potenziata e migliorata secondo la più classica - forse a tratti anche antica - interpretazione del sequel, costruendo un nuovo immenso mondo sulle solide fondamenta dal primo episodio.

Siamo volati a Londra e abbiamo provato in anteprima Marvel's Spider-Man 2: abbiamo potuto vivere due ore della vicenda che orbita attorno a Peter Parker e Miles Morales, confrontandoci con i primi scampoli della trama ed esplorando in totale libertà il mondo aperto, che ha accolto nuove aree al di là dell'East River ed è come sempre costellato di attività secondarie. Ciò che abbiamo trovato ad attenderci era proprio quel che ci aspettavamo, ovvero una versione più grande, più veloce e migliore della ricetta semplice e genuina che ha traghettato al successo l'Uomo Ragno.