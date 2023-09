Final Fantasy 7 Rebirth: svelati i bonus per chi ha i salvataggi di FF7 Remake

Come spiegato su Square Enix Store i bonus in questione sono due Materie di Invocazione , una per schierare in battaglia Leviatano e l'altra per Ramuh, che riceverete in base a quali dati di salvataggio siete in possesso. Otterrete la prima con quelli di Final Fantasy 7 Remake per PS5 o PS4, mentre quella di Leviatano con quelli di Episode INTERmission, l'avventura extra con Yuffie disponibile solo su PS5.

Non sarà possibile trasferire nulla in Rebirth

È bene precisare che questi sono gli unici vantaggi che otterrete in Final Fantasy 7 Rebirth se avete giocato il precedente capitolo. Come spiegato dal director Naoki Hamaguchi, i remake di FF, pur facendo parte di una trilogia, sono bilanciati come giochi a sé stanti e per questo motivo non è possibile trasferire i livelli e le abilità dei personaggi, oggetti, Materie e così via, in modo da non dare al giocatore un vantaggio fin troppo importante fin dalle fasi iniziali dell'avventura.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile in esclusiva temporanea per PS5 a partire dal 29 febbraio 2024. Square Enix ha dato il via ai preorder e svelato le edizioni Deluxe e una ricca Collector's Edition.