Final Fantasy 7 Rebirth: annunciata la Collector's Edition, ecco prezzo e contenuti

L'annuncio è arrivato in concomitanza con il nuovo spettacolare trailer che svela la data di uscita di Final Fantasy 7 Rebirth su PS5 e dà inizio ai preorder della nuova avventura di Cloud e soci. Potrete ammirarla nell'immagine qui sotto.

Contenuti e prezzo della Collector's Edition

Come possiamo vedere questa edizione include una statuetta alta 48cm di Sephirot armato di Masamune in posa sopra un pilastro di roccia in fiamme, oltre a una copia fisica del gioco con copertina reversibile, uno steelbook esclusivo che immortala un'iconica scena con protagonisti Cloud e Zack, la mini-soundtrack su CD e l'artbook ufficiale. Si aggiungono anche una serie di contenuti extra digitali:

Moogle Trio Summoning Materia (DLC)

Magic Pot Summoning Materia (DLC)

Accessorio: Reclaimant Choker (DLC)

Armatura: Orchid Bracelet (DLC)

Armatura: Midgar Bangle Mk. II (DLC)

Il prezzo della Collector's Edition di Final Fantasy 7 Rebirth? Al momento non c'è traccia di questa edizione sullo store ufficiale della compagnia o presso altri rivenditori in Europa. Tuttavia, la divisione americana dello Square Enix Store indica un prezzo di 349,99 dollari, che salvo sorprese verrà convertito 1:1 in euro, ovvero 349 euro.