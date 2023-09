RIDE 5, annunciato il concorso fotografico Photo Journey – Beyond the Shots

Milestone ha annunciato un'interessante iniziativa legata a RIDE 5, titolo di recente pubblicazione. Si tratta del concorso fotografico RIDE 5 Photo Journey - Beyond the Shots, pensato per dare ai fan la possibilità di "mostrare con degli scatti la propria passione per le moto attraverso la modalità foto in-game."

Chi vincerà il concorso vedrà la sua opera inserita nell'artbook digitale che dà il nome al concorso stesso: "RIDE 5 PHOTO JOURNEY - Beyond The Shots". Lo si potrà scaricare gratuitamente dal sito ufficiale di RIDE 5 quando pronto.