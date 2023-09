Human: Fall Flat, 14 milioni di giocatori solo su Game Pass

Il gioco di Curve Digital Human: Fall Flat ha raggiunto 14,2 milioni di giocatori su Game Pass. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un titolo del 2016 dalla comunità ampia a appassionata, presente anche sul servizio in abbonamento di Microsoft.

Il dato è emerso da un documento del procedimento che vede Microsoft contrapposta alla Federal Trade Commission USA per l'acquisizione di Activision Blizzard. Oltre ai numeri di Human: Fall Flat, sono spuntati anche quelli di Escape Academy di iam8bit, che è stato giocato da più di un milione e mezzo di persone.

Insomma, pare che i titoli più piccoli ammessi sul Game Pass possano trovarci un pubblico davvero ampio, tanto da rinnovare il loro successo o di crearlo completamente da zero, come emerge dal documento.