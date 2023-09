Asterix & Obelix: Heroes, un teaser del gameplay per il card battler di Nacon

In uscita il 5 ottobre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, Asterix & Obelix: Heroes ci vedrà infatti costruire un mazzo competitivo, scegliendo trenta carte da una rosa di centocinquanta, per poi affrontare i soldati romani in stuzzicanti scontri a turni .

Un altro tie-in per Asterix & Obelix

Con ben ventiquattro eroi provenienti dalla serie originale, tutti dotati di caratteristiche peculiari, Asterix & Obelix: Heroes rende omaggio al fumetto e ai cartoni animati da esso tratti portando sullo schermo le atmosfere che li hanno resi famosi anche in Italia.

La campagna del gioco sarà suddivisa in capitoli man mano più complessi, in cui ci verrà chiesto di utilizzare le carte del nostro mazzo nella maniera migliore possibile per superare gli ostacoli e le sfide che si presenteranno di volta in volta, evitando le trappole dei romani ed esplorando sei differenti regioni.