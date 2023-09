PS5 è stata la console più venduta in USA ad agosto 2023, ma il mercato hardware cala

Circana ha condiviso i dati del mercato videoludico statunitense di agosto 2023, che vedono ancora una volta PS5 in cima alla classifica delle console più vendute, sia per numero di unità che ricavi in dollari, seguita da Xbox Series X|S al secondo posto.

Nel complesso il mercato ha registrato un incremento dei ricavi del 3% su base annuale, per un totale di 4,2 miliardi di dollari. Di certo questo risultato non è stato trainato dalle vendite hardware, che hanno registrato un calo del 13% rispetto al 2022, per un totale di 328 milioni di dollari.

Pur non offrendo percentuali precise per ogni console, Circana afferma che PS5 ad agosto ha subito un calo a "singola cifra percentuale" (ovvero 1-9%) su base annuale, mentre sia Xbox Series X|S che Nintendo Switch a "doppia cifra percentuale" (10-99%). La compagnia di analisi afferma che con i dati di agosto PS5 si riconferma la console più venduta in USA di tutto il 2023.