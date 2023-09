Marvel's Spider-Man 2, spunta un video gameplay con Peter e Kraven

È spuntato in rete nelle scorse ore un video di gameplay inedito tratto dalla campagna di Marvel's Spider-Man 2, in cui vediamo Peter e Kraven affrontarsi nella casa del temibile cacciatore.

Si tratta probabilmente di materiale legato alla build protagonista anche del nostro provato di Marvel's Spider-Man 2, ma non sappiamo se sia stato pubblicato in maniera legittima o meno: per il momento Sony non l'ha fatto rimuovere, dunque diamogli un'occhiata.

Come detto, nelle sequenze ci sono Peter con il costume alieno e Kraven, quest'ultimo un avversario davvero pericoloso: durante lo scontro scopre subito che il simbionte reagisce malissimo alle onde sonore, costringendo il suo avversario alla fuga.